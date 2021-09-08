七期世界風采，奢華無限上綱。欣陸投控（3703）旗下大陸建設，繼「宝格」、「丽格」登頂義式美學，再為七期開箱首獻由「愛馬仕」御用建築首席RDAI全案操刀「新藝術時代風格」法式豐情大作《豐蒔》。結合七期核心珍稀51～70坪規劃，尚未公開，即已「豐」迷層峰芳心，為中台灣豪邸尺度，再次上揚全新陶醉。

凝聚集團七十五年國際營建實力，大陸建設品牌街廓，繼世界建築「宝格」、「丽格」，風迷七期地表，再以「豐蒔」縱橫藝術時空，一次攀登建築史上工藝創作浪漫頂峰、時尚界崇仰不已的貴氣年華「新藝術時代（Art Nouveau）」，將此歷史上公認的美好時代（Belle Epoque）、蒔蘭蘊草上流精髓一一植入建築肌理至靈魂，定裝「豐蒔」既是奔放法式張力的優雅建築，更是蘊藏一座時代的菁華重現，極史詩又極具個性，豐實七期前所未見豪邸時態。

繼台北名宅「琢豐」，大陸建設再次獨家禮聘與愛馬仕合作長達四十五年、全球愛馬仕旗艦推手「法國RDAI建築設計團隊」導演全案外觀至公設，融入新藝術時代花語驚嘆，化為現代建築空間到材質比例的驚艷和諧，開創RDAI台灣首件以法國新藝術時代為繆思，為台中量身定制的蒔尚發表。為座落七期精品大道、歌劇院雙綠園軸心，盎然豐植一座藝術花都，法式時光專屬榮耀。

凝望七期核心，最後瑰麗拼圖，由「豐蒔」定格深根。以坐擁市政北七路與惠中一街交叉口549.7坪基地，昂首對望遠百精品聚落；大都會歌劇院、夏綠地、市政公園咫尺依偎，感受寓所座標，精品綠意為軸，藝術氣場領席。將巴黎香榭大道的顯赫芬芳，拓染於台中七期生活氛圍之中。「豐蒔」預計年底公開現身。目前僅禮遇芳鄰「宝格」、「丽格」、大陸建設VIP一睹豐采。超神秘行銷手法，更吸引頂級客層欲一窺堂奧！一如巴黎時尚秀，唯能入鏡首排嘉賓，方能領先時代注目。以「豐蒔」為首，一場七期獨家時尚，絕無僅有，即將「豐」迷。

(時報資訊)

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