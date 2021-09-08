COVID-19新冠肺炎在全球持續肆虐，為感念第一線醫護人員沒日沒夜堅守崗位扛起防疫重責的辛勞，吉輔企業特地在中秋佳節前夕，捐贈500盒由伊甸烘焙庇護工場生產的月餅給台中慈濟醫院，表達對該院醫護們最高的尊敬與感謝。

吉輔企業總經理黃水金表示，位處潭子區的台中慈濟醫院，在疫情爆發後讓前線醫護人員工作量倍增，每天處在高風險、高壓力的環境下，讓人深感不捨，而即將到來的中秋佳節，原本是團聚的節日，相信為了防疫，許多醫護人員不但無法休假，還需堅守崗位，因此想藉由捐贈月餅的方式，給予前線人員最大的支持。

黃水金強調，吉輔從8年前開始每年向伊甸烘焙庇護工場購買中秋月餅禮盒，在得知今年因為疫情的影響，導致庇護工場經營不易，訂單縮水到只有往年的1成5。

而每年中秋月餅禮盒的銷售是庇護工廠重要的收入來源，因此選定庇護工廠的中秋月餅禮盒做為捐贈首選，不僅透過行動來肯定庇護工場學員的能力，更讓庇護工場可以永續經營，對他們而言是最直接的支持與鼓勵。

吉輔企業感謝台中慈濟醫院的醫護人員，在防疫期間挺身為大家遮風擋雨，除了透過捐贈月餅的方式來為辛苦的醫護人員加油打氣外，也希望在能力所及之處，給予身心障礙人員幫助，多多認購伊甸烘焙庇護工場的月餅，期盼達到拋磚引玉的效果，讓愛跟善心能夠傳遞到台灣的每一處角落。

(時報資訊)