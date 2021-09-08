第26屆臺澳能礦諮商會議7日再度以視訊方式舉行。本會議由我方經濟部次長曾文生及澳方由產業、科學、能源暨資源部負責能源與礦業次長Sean Sullivan率團與會，並由經濟部能源局長游振偉、澳洲產業、科學、能源暨資源部副司長David Lawrence及Martin Squire擔任共同主席。雙方17位能礦領域官員與專家在會中進行報告，來自產官學界73人參與，會議圓滿成功。

經濟部次長曾文生表示，澳洲長期是我國最主要的能礦資源之供給者，對於我國能源供應安全助益良多，是我國重要的堅實夥伴。雙方不受嚴峻的COVID-19疫情影響，透過視訊齊聚討論臺澳雙邊能礦合作未來，展現彼此合作關係重視。

澳洲Sean Sullivan次長高度肯定臺澳能礦諮商會議為雙方最重要的高層級的能礦對話，有助於穩定與擴展雙方能礦合作關係。

經濟部表示，因應氣候變遷，全球各國應更積極合作，採取具雄心的氣候行動。我國自2020年起展開討論，評估規劃2050年達成淨零碳排目標之策略藍圖；澳洲對於碳中和經濟議題亦高度重視，並致力發展低碳排技術，以應對氣候變遷挑戰，雙方於此領域極具合作潛力。透過會議中政策、技術、產業等面向資訊交流，有助於評估建立臺澳間低碳排夥伴關係之可行模式。

本屆會議針對雙方最關切的三大能礦主軸進行討論，包括能源政策、潔淨及再生能源推廣與資源合作。今年度除延續兩國能源轉型過程中面對的議題，如再生能源、電網整合和能源效率的討論，更新彼此政策與相關推動計畫進展外，亦強化應對氣候變遷挑戰，達成2050年淨零碳排目標之潛力低碳排技術與氫能策略之討論。

在氫能方面，雙方深度交流彼此氫能發展現況與未來規劃。澳方分享其氫能相關研發、國際合作試驗計畫之推動進展，我方也提出綠氫及以綠氫產製之HBI、建立氫能生產運輸與應用途徑，減少電力業的碳排放之合作提案，探索與評估擴展臺澳氫能合作之可行性。

此外，雙方亦就傳統能礦資源及關鍵礦物之前景交換意見，期待維持雙邊長期穩定能礦經貿合作外，更要強化彼此能源安全夥伴關係。

第1屆臺澳能礦諮商會議1993年舉行以來，迄今已歷26屆，雙方透過每年度簽署的臺澳策略夥伴行動計畫，聚焦實質合作項目推動交流，定期追蹤檢視合作進展。未來，臺澳雙方將持續透過此平台，深度交流發掘合作潛力、凝聚合作共識，逐步轉化成具體的合作提案與計畫，共同促進雙邊之淨零碳排能礦發展布局與合作。（經濟部能源局廣告）

(時報資訊)