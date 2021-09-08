中友百貨今年在完成分割減資新設公司後，即將跨出台中市、在其他縣市增設營業據點。中友百貨二代、總經理劉嘉誠7日指出，在取得彰化市第二停車場BOT商場開發案之後，目前也在積極評估桃園百貨開發案。

另外，劉嘉誠還表示，中友彰化店未來營運時，股票下櫃十多年的中友百貨，也將評估重新推動上櫃。

由於大台中百貨市場業績超過二成來自彰化人的貢獻，其中不乏彰化「董娘」與「富二代」等高端客層，中友百貨看準彰化人的高消費力，最近取得彰化縣政府和彰化市公所合作開發的第二停車場BOT開發案，預計砸下27億重金，興建地上14層、地下4層的百貨商場。

中友彰化店整體營業面積含停車場約2.8萬坪，是首間進駐彰化的大型百貨公司。劉嘉誠表示，除了百貨商場與主題餐廳、宴會廳之外，還有電影院與展演中心進駐。中友彰化店目前正在議約中，期許順利在明年6月底前動工，預計2024年暑假營運，預估每年可挹注25億元營收。

值得一提的是，中友百貨曾於1997年掛牌上櫃，下設百貨事業部及建設事業部，卻因房地產不景氣時，建設事業部拖累到百貨事業部，甚至爆發財務危機，2006年第三季因每股淨值僅剩3.39元被迫下櫃。歷經十多年努力轉型，與建設事業部完成切割，中友百貨目前是台中年營收前三大的百貨公司，2020年營收直逼80億，在二代劉嘉誠接班後，積極評估重新推動股票上櫃案。

(時報資訊)