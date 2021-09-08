國內疫情升溫，墾丁飯店業包括福華、凱撒、夏都等各大飯店和民宿，難得準備迎接中秋節連假近爆滿的訂房熱潮瞬間「挫咧等」，擔心後續疫情擴散再恢復三級警戒，導致遊客退房潮，先前一切努力將成為泡影。

墾丁飯店業者表示，5月疫情升高、防疫升級三級警戒後，墾丁瞬間急凍，直到降為二級警戒後才逐漸有出遊人潮，原本業者都看好即將來臨的中秋連假； 不料日前傳出長榮機師確診，及新北市爆發幼稚園群聚感染，雖然指揮中心暫時沒有提高至三級警戒，但墾丁飯店和民宿業者普遍「挫咧等」，擔心疫情影響遊客出遊意願，甚至如恢復三級，中秋商機將再度落空。

墾丁福華表示，目前中秋連假的首日和第二天訂房已滿，且第三天也達九成，只有中秋節當天未客滿，雖然現在還沒接到想退房的電話，但未來幾天是觀察重點，希望疫情能儘快控制和穩定，不要影響中秋連假的訂房。

夏都沙灘酒店也表示，目前中秋連假首二日訂房達九成以上，且第三和最後一天也有四～五成以上，至於收費則按連假期間的收費標準。這波自5月以來最熱烈的旅遊人潮，現在雖也沒接到退房或延後訂房的電話，但期待疫情不會擴大，衝擊遊客出遊意願。

墾丁馬爾地夫大飯店董事長張榮南則表示，目前墾丁飯店和民宿的中秋節連假訂房普遍熱鬧滾滾，幾乎快訂滿了，只有位於恆春市區的飯店訂房較少約五成多，但預期中秋節前可接近滿房；截至7日還沒有遊客取消訂房，但未來幾天是觀察指標，如果能平安度過，業者就可張開雙臂迎接遊客來過節度假了。

(時報資訊)