乘著全球貨櫃航運大多頭，陽明海運持續加碼造船、租船並進，遠交近攻搶市占。陽明7日宣布，與專業船東合作布建的14艘11,000TEU級貨櫃輪系列，其中第七艘新船「起明輪」將於22日竣工，配合THE聯盟航線規畫，24日投入亞洲往返美洲的遠洋線，持續擴大運力搶攻高運價的美西線商機。

同時，陽明委由台船打造10艘2,800TEU級全貨櫃輪則主攻亞洲區間線，其中第九艘新船「存明輪」7月剛投入亞洲區間線，今年內10艘2,800TEU將會全部交付投入營運。據Alphaliner截至7日統計，陽明在全球貨櫃航商排名第9，全球市占率2.5％，目前旗下有87艘船舶、運力625,332TEU，還有9艘船待交付、運力近10萬噸，可望增加運力15.6％。

陽明表示，11,000TEU級貨櫃輪系列可加速碼頭靠泊效率，也可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，已有6艘新船投入跨太平洋航線營運，可於近期貨櫃航運市場暢旺之際，紓緩急遽攀升之承載需求，並有助於最大化艙位效用。

陽明新船適時投入擴大運力，有助於搶賺年底旺季高運價商機。隨年終消費旺季在即，零售業及製造業擴大補充庫存，在貨櫃海運供給稀缺下，運費逐月上揚創新高，9、10月運價漲幅擴大。

據德魯里WCI運價指數2日數據，綜合指數最近一週上漲2％至9,987美元，其中上海到紐約一舉突破15,000美元大關，周漲6％至15,035美元，上海鹿特丹也一舉突破1,4000美元大關，週漲2％至14,074美元，上海到洛杉磯週漲1％至11,509美元。

接下來10月起，貨代業者指出，各大航商遠東到北美GRI每40呎櫃預計喊漲1,000～3,000美元，其中長榮、陽明上漲約千美元，赫伯羅特漲幅最大達3,000美元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意