中台灣百貨周年慶大戰自9日起，由廣三SOGO、中友、大遠百等三大百貨業者搶先廝殺，惟疫情仍是最大變數，廣三、中友對周年慶業績目標偏向保守，僅力拚微幅成長或持平，大遠百則看好五倍券助攻，業績目標挑戰10％成長。

廣三SOGO百貨總經理陳森榮表示，廣三SOGO周年慶將於9/9起跑，是全台最早開跑的百貨周年慶，將推出史上最長的加碼活動搶救業績！他指出，今年前5月廣三業績還成長，但自5月中疫情爆發以來，人氣、買氣大幅下滑，前八月業績衰減約8％，下半年就靠周年慶檔期追趕業績。

廣三SOGO周年慶為搶食五倍券大餅，加碼推出10/3至10/17持指定金額紙本振興券於館內消費滿3,000，即可兌換「6,000元振心禮金」一本，限量一萬份，內容針對全館、餐廳美食街加碼回饋，整檔業績目標挑戰18.2億，年增3％。

中友百貨前八月業績同樣受疫情影響、衰減約14.3％。中友購物節9/9起全面開放預購，除全館滿千送百、不限金額消費抽獎等多重好禮外，首度與知名運動品牌PUMA聯名開發8波會員獨享禮，限量3.8萬份，提供會員滿額贈品，今年業績目標18.53億元，力拚與去年同期持平。

中友百貨今年與經濟部中小企業處合作推動5G創新應用方案，在1F廣場設置Live House直播屋，邀請人氣直播主推薦熱賣商品。中友總經理劉嘉誠表示，自5月中疫情升溫以來，每日安排1～2場臉書直播，至今已執行超過100場，帶動中友購物網5至8月業績激增八倍！

台中大遠百店長藍卓成表示，受惠國際精品買氣暢旺，挹注今年前八月業績逆勢成長15％、達到94億元；今年十周年慶在加碼促銷與五倍券助攻下，業績目標挑戰36億元、年增10％。

新光三越台中店為周年慶熱身，全館60家改裝新櫃9月陸續登場，尤其針對周年慶業績主力的化妝品，16家品牌全新改裝開幕，如引進百年傳奇保養品牌Helena Rubinstein 赫蓮娜，強攻台中頂級化妝品市場。

(時報資訊)