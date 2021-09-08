本報8月1日率先獨家披露台積電7奈米廠落腳高雄煉油廠舊址，7日再有媒體報導此事，高雄市長陳其邁重申，吸引國際大廠在高雄跟台南建構半導體產業聚落，一直是施政目標，歡迎所有大廠投資高雄，但特定廠商投資訊息應由企業發布，高市府無法證實上述投資訊息。

高雄市長陳其邁7日在一場活動中被問到台積電7奈米廠落腳高雄煉油廠舊址一事時指出，歡迎任何大廠投資高雄，但「我們沒有辦法證實這些特定廠商的投資訊息」。他強調，高雄市做好築巢引鳳的準備，而無論是特殊製程或先進製程，都隨著整個國際半導體供應鏈快速處理，加速半導體產業聚落的成形，因此高雄除引進半導體大廠外，更重要的是希望能夠建立完整的產業聚落。

陳其邁表示，配合經濟部的半導體材料廊帶計畫，包括英特格等大廠，大概有21家半導體材料和零組件廠商拜會高雄市政府，由他和副市長羅達生親自做過簡報，並帶領企業前往仁武產業園區、路科、橋科及臨海工業區等實地探訪。他說，橋科目前正積極招商，不管半導體、被動元件或資通訊高科技產業，未來都有機會在中油廠區或橋科、路科與其它產業園區落腳。

陳其邁指出，高雄目前的水電供應沒有任何問題，生產的電力達500億度，目前只用了281億度，使用率約56％，而水資源方面，高雄目前預計增加再生水廠18萬噸，以及採取多元策略包括伏流水的開闢等，高雄的水資源可說是現有科學園區所在的地最穩定且豐沛的地區。他強調，高雄目前的招商主軸就是5G AIoT新創園區及先進半導體聚落，高雄市政府伸開雙手，歡迎相關企業來投資高雄。

(時報資訊)