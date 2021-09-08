全台餐廳有條件開放內用，外食市場逐漸升溫，台北晶華酒店「柏麗廳」、喜來登飯店「十二廚」及君悅酒店「凱菲屋」等觀光飯店三大自助餐廳，決定將自9月中旬起陸續回歸重啟營運，但因限制仍多，屆時三大Buffet餐廳將以何種模式運作，是觀光餐飲業界關注焦點。

自助餐廳為觀光飯店「餐飲金雞母」，惟三級警戒禁止內用後全部停擺；而在警戒降級、餐廳有條件開放內用後，由於自助餐廳食材與人事成本高，而且客人對「自助取餐」猶有顧忌，因此晶華、喜來登與君悅未在第一時間恢復內用，隨疫情在日前出現緩和現象，三家飯店自助餐廳陸續決定復業重出市場。

台北晶華酒店「柏麗廳」占地約300坪、有320個座位，疫情爆發前的月營收約3,500萬元，三級警戒後廚房及外場人力均投入支援「晶華美食到你家」外帶外送平台，所以餐廳沒有營收，如今決定於9月15日復業，晶華董事總經理吳偉正表示，希望藉此彌補外帶外送衰退的業績。吳偉正並透露，「柏麗廳」會維持最高防疫規格，且不會改攻套餐，而是以「自助餐該有的樣子」回歸市場。

台北喜來登飯店「十二廚」占地127坪、有270個座位，疫情爆發前每月平均營收為2,000萬元左右。三級警戒期間「十二廚」轉型主攻外帶餐盒、冷凍商品與熟食為主的賣場，7月外賣營收2,200萬較原內用還增加10％，但8月外賣營收則較原營收衰退25％，為此台北喜來登飯店決定自9月16日重啟「十二廚」內用，外賣外送仍維持。

君悅酒店「凱菲屋」占地300坪、室內座位268席，疫情爆發前每月平均營收2,700萬元，因疫情升溫轉型為「凱菲食集」，7月曾創單日業績80萬元，與線上購物網聯合銷售、平日平均營收50萬元；唯進入8月後外賣開始降溫，平日平均20至25萬元，9月現平日平均更只維持20萬左右，為此君悅酒店己決定十月重啟「凱菲屋」營運。

(時報資訊)