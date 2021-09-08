美國2021年7月進口商品較2020年同期暴增20％，讓港口運能、卡車、倉庫等人力陷入瓶頸。圖／路透 全球貨櫃航運危機有解？龍頭貨櫃航商馬士基旗下港口暨碼頭營運商APM Terminals指出，美國消費者拿著紓困金瘋狂消費，引爆商品短缺的惡性循環，是造成全球物流鏈承壓的元兇。要讓全球航運和供應鏈危機緩解的方式，就是眾人少買一點！

據紐約和新澤西港務局的觀察，疫情年美國人將支出從餐飲、度假等服務業，轉向家居裝修、辦公設備和其他消費品，推動了貿易量和運輸量的增長。美國各類製造商、零售商補庫存的需求已達到歷史最高點，因為疫情爆發前採行的即時供應模式已不敷使用。

據統計，美國2021年7月進口商品較2020年同期暴增20％，也比疫前、2019年同期大增11.5％；另據Hackett Associates的《全球港口追蹤報告》估計，美國主要港口8月將處理逾230萬個貨櫃、創2002年來最高；NRF預計今年美國總入境貨櫃數將達到2,590萬TEU，打破2020年剛創下2,200萬TEU的紀錄。

加州長灘、喬治亞州薩凡納等港口高管與航運公司、承運客戶的看法是，以往在2月華人農曆新年貨櫃運量會放緩，因為大陸多數工廠休假停產，但這波航運壅堵在明年農曆春節可能不會有太大緩解，很多人預期會持續到2022年夏天，還有人認為要等疫情趨緩，塞港情況才會真的好轉。

據外電報導，APM Terminals表示，美國進出口激增，讓港口運能、卡車、倉庫、甚至機器操作人力全都陷入瓶頸，讓塞港情況惡化；要打破這個惡性循環，須降低消費需求成長，給予供應鏈時間追趕，或用不同方式分散成長。

目前美國西岸的杉磯港、長灘港壅堵最嚴重，這兩個港口占美國海運進口量的三分之一以上，洛杉磯港口已經連續13個月打破貨櫃裝卸紀錄，從9月5日開始的這周貨櫃碼頭的吞吐量預估將增加35％，未來一周將增加80％。另據南加州海事交易所的數據，最近數周每天都有逾40艘船舶等候入港，創新高紀錄。

(時報資訊)