東森購物7日公布8月營收24億元，含草莓網、熊媽媽買菜網在內的1～8月累計合併營收185.9億元，年增20.1％，累計合併稅前盈餘13.7億元，較去年同期成長34.5％，每股稅後純益（EPS）11.31元。

8月亮眼業績主要來自父親節、七夕情人節及中元節等節慶促銷，帶動網購業績增加，東森購物1～8月以食品類及生活用品最為熱銷，業績並較去年同期大幅成長30％及28％。

另外，疫情帶動國內整體電商業績大幅成長，上半年度各家電商都繳出亮眼成績單，東森購物採取多通路銷售，除了網路，還包含電視購物及電話行銷，疫情期間受益於宅經濟發酵，東森購物網路業績5月占比46％，7月占比拉高至49％並超越電視購物營收，加上草莓網獲利挹注，使得東森購物截至8月的整體獲利表現格外突出。

除此，疫情期間生鮮網購需求強勁，帶動各家電商競相投入生鮮宅配業務，東森購物旗下熊媽媽買菜網六月在新莊成立新倉，透過新舊倉分流並需求推出蔬菜箱，帶動生鮮宅配業績大幅成長，8月新竹物流加入熊媽媽機車快配運送行列，加上新倉加入，熊媽媽買菜網目前自有車隊配送比例已達九成，有效提高25％的人力撿貨效率，冷凍商品的耗損率更降低60％，大大降低成本支出。

(時報資訊)

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