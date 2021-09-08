資訊服務廠商精誠（6214）拓展雲端服務生態圈，旗下雲服務品牌GARAOTUS進軍香港，攜手香港在地合作夥伴，將GARAOTUS基因分析解決方案，導入香港中文大學生命科學相關的基因分析研究中，加速基因分析研究，有助於研發疾病預防與創新治療。精誠表示，未來GARAOTUS也計劃將此合作陸續複製到全球各醫療研究機構，加速基因分析研究發展。

GARAOTUS是精誠去年底推出的雲端服務品牌，整合AI、HPC、雲端等技術，初期鎖定日本、韓國、香港以及新加坡等地區，協助基因工程等需大量且快速計算資源的醫療組織與政府機構加速研發計畫發展，未來也計劃將觸角深入北美等地區。

精誠集團雲平台架構長暨GARAOTUS負責人薛聖傑表示，疫情期間，醫學領域研究受到全世界矚目，而龐大基因分析，需要HPC（High Performance Computing）運算設備及整體解決方案，對生命科學、疾病預防及創新治療方面來說相當重要。薛聖傑進一步解釋，任何頂尖的基礎科學研究，往往須先透過模型取得足夠數據及印證，才可轉化至臨床研究和應用。

薛聖傑表示，GARAOTUS攜香港合作夥伴導入基因應用系統，透過HPC技術，協助香港中文大學提升運算效能，優化研究流程，並經過長時間的AI模型調整及訓練後，未來也能在服務層應用展現更好的基因分析能力。而搭配GARAOTUS Cloud Platform簡易的操作介面，對研究人員來說，則能減少技術負擔，專心於議題研究，加速研究成果。

(時報資訊)

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