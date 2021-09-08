Android高階市場大戰開打，索尼行動宣布小尺寸旗艦Xperia 5 III於9月中上市，索尼行動台灣總經理林志遠喊出在Android高階全年市占占率目標為30～35％，三星兩款折疊機也將在9月上旬開賣，挑戰在Android高階市占率六成以上。

而面對變種病毒來襲，林志遠、三星副總經理陳啟蒙均表示，看好五倍券、雙十一與百貨周年慶，對市場買氣樂觀看待。

9月台灣Android高階市場熱鬧非常，不僅三星強打的折疊手機Fold 3、Flip 3在9月上旬正式開賣，索尼新款小尺寸旗艦機Xperia 5III也在月中上市。

索尼行動台灣總經理林志遠表示，1 III自從7月底登台以來在Android高階市場銷量很好，以7月索尼行動在Android高階市占率為13％來說，在1 III帶動下，索尼行動8月市占率有機會達30～35％，隨著同樣屬於高階價位代的5 III將在9月15日上市，希望能夠延續去年索尼在Android高階市場，連續3個月都拿下市占率冠軍的歷史。

雖然新品開賣以來市場反應很好，但林志遠坦承，受到半導體零組件缺料影響，1 III上市日期比往年晚了約兩個月，今年在台累積銷售量比去年同期略少，不過今年的目標仍是在Android高階市佔率來到30～35％。

三星今年強打的折疊機Fold 3、Flip 3將在9月10日正式開賣，同樣瞄準Android高階市場，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，希望帶動原本Note系列用戶有七成換購折疊機、三成銷量由其他品牌用戶而來，挑戰與去年的Note 20系列銷量差不多的目標，兩款折疊機合計在台灣手機市場滲透率將挑戰二～三成。

(時報資訊)