軟板廠台郡（6269）7日公布八月營收30.65億元、月增10％、年增20.42％，累計前八月營收達200.33億元、年增24.11％，單月營收及累計營收皆創下歷年同期新高。

台郡於先前法說會上已釋出展望，下半年新手機LCP天線的強勁需求，也是今年重要的產品線，做為天線主力供應商之一，對於後續貢獻樂觀看待，公司目標今年天線相關產品要占總營收25％以上，預期下半年旺季期間會更高，在新產品逐漸放量挹注動能下，預估第三季整體生產產值將破百億。

台郡表示，今年新品量產時程恢復往年節奏，且整體數量較去年有大幅的成長，去年都有接單的產品，今年一樣如其承接，另外，手機方面增加LCP天線，穿戴式產品除了新手錶，還增加了耳機產品的供應，由於整體需求強勁，因此對於第三季營運正面樂觀看待。

法人表示，台郡第二季雖然受到匯率、季節降價、一次性提列產前費用等影響，獲利、毛利表現下滑，但看好台郡在手機LCP、耳機、筆電、平板等產品都有所掌握，新產品放量帶動產品組合有利，獲利表現將恢復成長，此外，新手機LCP天線技術難度高、毛利貢獻為台郡現有產品中最好的，若後續客戶需求及生產良率如預期，有望帶動台郡下半年營運爆發性成長。

台郡近年積極布局5G商機，首創的Metalink先進技術，有利於減少50％碳排放量以及提升30％的生產效率，已經導入高雄和發新廠，也應用在今年的新產品當中。

放眼未來高頻高速傳輸需求持續成長，除了深耕消費性電子的產品，台郡也同時有布局汽車電子的領域。

(時報資訊)

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