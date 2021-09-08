SpaceX引領低軌道衛星新話題，帶頭於全球發射逾1,800顆衛星，也掀起衛星營運商相繼遞件發射衛星的風潮，TrendForce樂看2022年全球衛星市場產值將有望達2,950億美元，年成長率達到3.3％。

隨著低軌衛星市場興起，SpaceX Starlink（星鏈計畫）供應商也相繼崛起，包含台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、公準、穩懋、群電、台光電、華通、昇貿等都有望大啖市場大餅。

第三代的合作夥伴計畫（3GPP）近期首度發布，將會於2022年Release 17（Rel-17版本）完成，並且會首度納入非地面波（NTN，Non-terrestrial Network）的通訊。

過往行動通訊與衛星通訊為兩個獨立發展的產業，跨足兩個產業的上、中、下游廠商皆不同，但自3GPP納入NTN後，兩大產業未來可望有更多合作機會。

就全球衛星市場言之，目前以低軌衛星（LEO）最具發展優勢，由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星（HEO）與中軌衛星（MEO），更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性，且低軌衛星毋須架設基地台，可於艱困與偏遠地區接收訊號，訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，故可與移動通訊5G作互補，彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。在低軌衛星自SpaceX引領話題後，亦帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，據此，TrendForce預估至2022年全球衛星市場產值將達到2,950億美元，年成長率達3.3％。

經統計，目前低軌衛星以美國特斯拉（Tesla）旗下的太空企業SpaceX申請發射數量為最大宗，其他主要衛星運營商包含美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat等，而全球衛星發射數量以美國地區運營商持有數逾1,000顆為最多，占全球逾50％。

美國SpaceX相中台灣於亞洲銜接北亞及東南亞的特殊位置，攜手中華電信展開全面業務合作（不僅侷限於地面站部份），預期2022年，Starlink就可望於台灣提供服務，屆時中華電信將以代理方式進行販售。

TrendForce表示，SpaceX截至目前為止，已經於全球發射逾1,800顆衛星，加上中華電信在台擁有18,000基地台，有望倚賴地面行動基地台覆蓋，來提升衛星傳送的速度。

TrendForce強調，低軌衛星最大的痛點在於地面站天線追蹤難度高，布建地面站的台廠可望率先受惠，包含台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、公準、穩懋、群電、台光電、華通、昇貿等SpaceX Starlink（星鏈計畫）供應商業績也可望因而鍍金。

(時報資訊)

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