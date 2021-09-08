中美貿易競爭時期加上COVID-19疫情影響，促進產業變革也加速產業供應鏈的變遷，從追求降低人工及建廠成本，到工業自動化的導入，台資企業的發展動向一直緊追著經濟發展趨勢而前進。「變」，已經成為現代企業經營須因應的常態了！KPMG安侯建業顧問部副總經理陳其愷表示，「變」來自於外在因素導致的「變遷」、也可以包括企業內部主動的「變革」，或被動地必須「應變」。

KPMG將企業運營的模式概分為兩大區塊：商業模式（Business Model）與營運模式（Operation Model），變革與應變最重要的是維持營運不中斷與有效預防風險，妥善地在商業模式與營運模式間取得最大價值之綜效，槓桿即成為關鍵的成功因子。

九大槓桿 創造企業價值

「整合」，是企業經常性追求但卻也不易達成「最佳化」的目標，因此「沒有最好、只有更好」是必須具備的基本心態，業務整合包括「有機增長」（Organic Growth）或「外部增長」必須與企業戰略（Strategy）保持一致，並視為一個更迭與持續性的過程；KPMG全球專業團隊所提出的價值管理方法架構，可以無縫的協助企業在戰略、運營、稅收間取得整合之綜效，此外，KPMG安侯建業專家也提出「創造企業價值的九大槓桿」，其對於商業模式以及營運模式的組成。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯說明，創造企業價值的九大槓桿中，與供應鏈變革高度相關的為「5.組織架構與風險治理」、「6.核心業務流程」與「7.營運與科技信息系統」三項。由於過去台資企業的發展策略，一貫以設立新公司取得土地、建設新廠房、購置設備並招聘員工的發展模式為主，鮮少依照業務單位（部門）做區分，因此當企業發展成跨產業及跨境的集團企業，在面臨到處分、整併、合資與引進技術團隊加入之議題時，應如何安排及調整集團的投資架構，成為企業重要的議題。

供應鏈透明化 提升價值

劉彥伯強調，數位轉型時代更有助於透明化之推展，最有機會實現嶄新的商業模式與價值主張，透過數位平台思維等方式逐步改變顧客價值，企業、供應商與顧客之間的關係，能突破邊界與遠距因素而變得更加牢固，供應鏈高度透明化的企業能獲得許多好處，並提高整體供應鏈的商業價值；然而，透明化這條道路充滿了挑戰。企業務必結合正確技能組合，方能建立出兼具彈性、永續性及成長性的透明供應鏈。

(時報資訊)