財政部台北國稅局表示，繼承人繳清遺產稅後，即可依遺產稅完稅證明書辦理遺產分割登記，也就是遺產分配。在分割登記時，不論繼承人遺產分配情況皆免課贈與稅。

官員指出，我國民法第1144條規定遺產應繼分規定，主要是發生繼承權糾紛時，法院可依照其標準確定繼承人應獲得的遺產權益；同時，我國也在民法第1223條規定特留分規定，多為應繼分的1/3～1/2，保障繼承人可取得最基本的繼承遺產比例。

依民法規定，除配偶外，遺產繼承順序依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母。如果繼承人為配偶與直系血親卑親屬，則遺產應繼分為平均分配，且特留分為應繼分的半數。

但如果繼承人為配偶與過世者父母或兄弟姊妹，則配偶應繼分為1/2，其他繼承人應繼分平均分配，而父母特留分為應繼分半數、兄弟姊妹特留分為應繼分的1/3。

例如一名配偶與兩名兄弟姊妹為繼承人，則配偶應繼分為1/2、特留分為1/4，兩名兄弟姊妹應繼分皆為1/4、特留分皆為1/12。

當繼承人為配偶與過世者祖父母，則配偶應繼分為2/3、特留分為1/3，過世者祖父母則平均分配剩下應繼分，再依照1/3比例試算特留分。

如果繼承人繳完遺產稅後自行協議分割遺產，在分割遺產時，只要各繼承人皆獲得超過特留分比例以上遺產即可。

舉例來說，A過世遺留4,916萬元財產，其繼承人有配偶與兩名成年子女，遺產免稅額與扣除額為1,916萬元（免稅額1,200萬元+配偶扣除額493萬元+兩名子女的直系血親卑親屬扣除額100萬元+喪葬費扣除額123萬元），剩下3千萬元計入遺產適用10％遺產稅率，即為300萬元。

繳完300萬元遺產稅後，遺產剩4,616萬元，配偶與兩名子女應繼分皆為1/3、特留分皆為1/6。如果三人協議由配偶取得3千萬元、兩名子女各獲得808萬元，可符合特留分規定且免課贈與稅。

(時報資訊)