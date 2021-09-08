財政部賦稅署7日指出，近期各區國稅局針對49萬家小規模營業人8月營業稅將持續提供減免優惠，其中八大行業因應二級警戒規範皆未開業，因此仍維持全面免課營業稅。其他小規模營業人則依各縣市情況，業者也可另申請核實計稅。

今年新冠疫情大爆發之後，全國在5月19日進入三級警戒至7月26日。因應疫情紓困，今年5月以來我國調減小規模營業人查定銷售額、減輕業者的負擔。

一般小規模營業人在今年5月、6～7月營業稅額依序減免30％、50％，近距離接觸行業如美容院、理髮業等則為5月減半課徵、6～7月全額免繳。

不過，疫情指揮中心自7月27日宣布全國降為二級警戒，8月小規模營業人多數皆恢復營業，但八大行業因指揮中心規範而無法復業，加上雙北在8月仍有零星疫情，業者生意不若以往暑期旺季。

財政部指出，目前定調八大行業與未復業的小規模營業人皆可全額免除8月營業稅，其他業者則自行申請核實查定營業稅額，惟9月Delta疫情再次浮上檯面，包括新北市、台中市皆已祭出商家開業限制規範。

官員強調，若疫情升溫，國稅局將另做調查，全面訂定9月減免營業稅措施。

目前小規模營業人已在8月完成申報今年第二季（4月到6月）營業稅，小規模營業人獲得全面減稅約2.3億元。而第三季（7月到9月）營業稅申報時程則為11月1日～10日，預計減稅規模有所收斂。

官員也表示，若為單數月自動報繳營業稅業者像是連鎖店，其營業稅額依照開立發票銷售額而定，只要發票銷售額下降，需報繳營業稅額也會同步的下降，不用再另外調減。

其他稅目如牌照稅、房屋稅、娛樂稅，業者可針對停止營運期間或停止使用面積申請核實減稅，如新冠疫情期間未使用旅館房屋稅率可從營業用稅率3％改為非住家非營業用稅率2％（金門縣以及連江縣1.5％），停止使用車輛則是免繳牌照稅。

(時報資訊)