中央銀行受財政部委託標售300億元5年期公債，最高得標利率0.327％，較7月標售同天期的0.283％，上揚4.4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管認為，主要是短期資金分配不平均，及市場中長期利率預料上揚的結果。

根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引668.5億元資金進場搶標，投標倍數2.23倍，其中銀行業搶到69.7％，其次證券業拿走20.8％，保險業占5％，票券業取得4.5％。

券商主管表示，近來市場欠缺新的指引，持續面對變種病毒肆虐、美國聯準會（Fed）年底前將啟動縮表退場、通膨升溫等影響，由於並非新利空，且接下來變動未知，「就是僵在那裡」，台債市沒有新動力，隨美債陷入停滯，衝不上去也下不來，9月以來幾乎是零交易，因此5年新券標售結果，也大致反應債市現況。

從資金結構來看，受到短期資金分配不平均，略為偏緊的影響，近來短天期公債、國庫券、定存單的標售結果，得標利率大多上揚。券商主管指出，儘管中長期資金還是相當充沛，5年券得標利率還是跟著上揚，但畢竟Fed最快可能2022年至2023年間將升息，代表利率正常化的風險，可能在一、二年後實現，使得本期投標資金偏保守。

券商主管強調，今年底包括Fed在內的各主要央行，看來寬鬆貨幣不會有調整，來年就看全球變種病毒是否漸受控，連動經濟復甦表現，提供股市向上動能，債市殖利率將跟著反彈，才可望有進一步的明確指引。

(時報資訊)