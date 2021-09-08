兆豐金旗下兆豐銀行董總及董事會任期將在9月30日屆滿，據了解，兆豐銀行總經理蔡永義日前已透過管道表達退休意願，新的兆豐銀行總經理人選，預計會在9月底、10月初底定，目前以由兆豐金控集團體系找接替人選的可能性最高，包括由兆豐銀的副總群之中擇一內升，或是由金控總經理兼任銀行總經理。

除此之外，台灣金旗下台銀也正好面臨三年一屆的董事會任期改組，據了解，由於台銀今年上半年獲利表現不俗，一個半年就已完成全年的獲利目標，同時近來台銀也由現任董事長，也是銀行公會理事長呂桔誠積極領軍金融同業投入振興五倍券的籌備，因此由現任董座呂桔誠續任台銀董事長的機率相當高。

兆豐金7月股東常會已進行三年一度的金控董事會改選，金控董事長張兆順及金控總經理胡光華雙雙續任，但兆豐銀董事會的任期則和金控有二個月落差，因此兆豐銀新任董事長、總經理的人事安排，尚待政院、財政部的決策高層拍板。

其中，兆豐銀行現任總經理蔡永義另有生涯規劃安排，因此已先向相關高層表達擬作到本屆任期屆滿即退休的意願；至於兆豐銀行董事長，由現任董事長張兆順續任的機率相當高。

除了繼續執行兆豐銀組織改造之外，現在兆豐銀正進行資訊系統升級的工程，整個改造規模也相當大，若張兆順獲續任兆豐銀行董事長，資訊系統的升級工程將是一大重要任務及挑戰。

蔡永義一路由兆豐銀基層作起，國內外歷練相當完整，是兆豐銀從基層培養出來的企金大將，包括在海外分行方面，他先後擔任蘇州及香港分行的經理，和許多台商企業集團都非常熟識。

(時報資訊)

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