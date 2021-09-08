壽險史上首次被主管機關駁回漲費且懲處的宏泰人壽薰衣草事件餘波盪漾，保險經代業者表示，6日下午之後無預警接到宏泰人壽通知，即日起暫停銷售六張醫療險附約保單，為期一年，除非保戶已在6日完成簽約，且本月8日前必須將保單送達宏泰人壽，否則一概不承保。

宏泰人壽停售一年期醫療險附約應是金管會懲處的一部分，即一年內不得再銷售保證續保健康險新契約；只是保險經代業者表示，有些業務員已與客戶談定這二日要收件，先前沒有預先通知保戶，現在也恐怕不能再受理。

至於薰衣草保單溢收的保費，保險局副局長張玉煇表示，宏泰人壽仍在規劃中，但初步了解，若保戶是以信用卡或帳戶扣款方式繳保費，則會以原管道退回多繳的保費，但若是自行臨櫃或其他方式繳保費，則仍在設計退費方式。

宏泰人壽這次停售的六張醫療險附約分別是一年期手術醫療健康保險附約、真健康一年期癌症健康保險附約、好健康一年期癌症醫療健康保險附約、享醫靠醫療費用健康保險附約、住院醫療保險附約（乙型）、享安康住院醫療日額健康保險附約。

這些一年期醫療險附約特色即是一年一續，且保費相對便宜，現在宏泰人壽宣布暫停銷售，為期一年，即保戶不能再選這些附約來增加保障。

宏泰人壽是在今年5月1日起調漲薰衣草醫療健康保險附約，最高漲幅近160％，9月2日金管會宣布這次漲費行動只考慮2020年住院醫療費用保險金及手術費用保險金損率偏高，即小孩、孕婦理賠率高，就全面漲價，有欠公平合理，要求宏泰人壽恢復原狀，退還保戶溢繳保費，且一年內停售新的保證續保健康險，並要追究失職人員。

保經代業者表示，目前僅先收到宏泰人壽的停售保單通知，但如何退費尚未通知。

(時報資訊)