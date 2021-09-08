國際美元指數8月先漲後跌小漲0.5％，新台幣當月升值0.7％，仍表現相對強勢，今年以來至8月底累計升值2.65％、穩居最強亞幣，根據台北外匯市場發展基金會公布的8月新台幣實質有效匯率指數（REER）上揚至100.40、創六年九個月新高。

REER是統計一國貨幣對應一籃子貨幣的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣、南韓等。

但匯銀主管強調，台灣去年疫情控制良好，出口受惠供應鏈重組，尤其半導體大爆發，訂單至少旺到2022年，以REER評估出口競爭的指標效應弱化。

匯銀主管表示，8月主要非美貨幣則是貶多升少，以英鎊重挫1.30％最多，其次加拿大幣大跌1.19％，澳幣也貶值0.82％、日圓及人民幣各小跌0.26％及0.13％。另星幣升值0.65％，但新台幣上漲0.7％，表現相對強勢，使新台幣REER上揚0.59至三位數的100.4。

新台幣今年前八月累積升值2.65％或7.36角，甚至與國際美元指數大漲2.84％相當接近，最強亞幣地位難以撼動，甚至成為最強非美貨幣。

根據匯銀統計，除新台幣外，今年以來至8月底也升值的有英鎊0.94％、人民幣1.16％、加拿大幣1.29％，升幅都低於新台幣，其餘貨幣全部重貶，凸顯新台幣REER實在沒有逆向下滑的機會。

新台幣9月以來續強不變，7日收在27.673元。匯銀主管認為，隨疫苗覆蓋率提高，台灣疫情應可受控，且年底消費旺季將帶動電子業續旺，除非外資年底隨Fed啟動縮表展開大逃殺，否則新台幣REER預估仍是易升難降。

(時報資訊)