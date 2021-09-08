國際板債券進入「飽和期」？金管會7日公布，8月國際板債市新發行12檔債券，總發行量10.15億美元（約新台幣282億元），創今年以來單月最低發行量，證期局副局長蔡麗玲表示，主要看投資人需求，「需求小，發行量就小。」

今年因為國際板債券提早贖回潮已過，8月僅3檔債券提早贖回，金額為3.78億美元，去年8月則是有18檔債券提前贖回，金額達57.6億美元，壽險公司投資的債券被提早贖回，就會空出投資額度且要去化手中現金，進而帶動新的發行量。

2020年8月即有16檔債券新發行，發行金額52.47億美元，今年8月等於金額縮水近81％，且12檔債券單檔發行規模都不大，很多都不到1億美元，壽險業者表示，國外債及美元債有很多選擇，加上今年提前贖回量不大，因此國際板債券再投資需求不如去年強烈。

2020年因為新冠肺炎疫情全球大爆發，利率急速下降，不少債券發行者趁機提早贖回舊有債券，再發行新債券，可趁低利率節省發債成本，因此去年全年國際板債券共有159檔債券被提早贖回，金額共458.48億美元，規模創歷年新高。

這也帶動去年全年共195檔國際板新債發行，規模達601.56億美元，亦創單年發行量新高。

今年前八月國際板債券提前贖回檔數共50檔，比去年同期少近62％，提前贖回總金額101.21億美元，亦比去年同期少近75％，等於今年國際板債沒有提前贖回危機；加上各壽險公司國外投資加計國際板債額度有限，且可以直接去國際市場上買更多樣的債券，因此今年發行量亦不如去年。

前八月國際板共新發行155檔，比去年同期成長6％，但金額則為334.47億美元，同比衰退近32％。到8月底國際板流通在外檔數有735檔、流通餘額1,986.88億美元，仍待挑戰破2千億美元大關。

(時報資訊)