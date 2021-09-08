政府補貼一直是大陸新能源車製造商維持營運的重要資金來源，根據大陸工信部近日公布的數據，從2016年至2020年，大陸新能源車商共獲得補貼資金人民幣（下同）近330億元，其中比亞迪最多，接近40億元。若以2020年度看，則以特斯拉獲得補貼21億元最多。

上海證券報報導，工信部6日公布「關於2016-2020年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核初審情況的公示」。根據公示內容，自2016年至2020年的五年期間，按整車企業取整後補貼資金共329.46億元。從個別車企看，比亞迪、北汽、東風汽車、特斯拉、奇瑞、吉利汽車、長城汽車、上汽、廣汽等車企，在這5年期間獲得超過10億元的補貼資金。其中比亞迪可獲得39.8億元補貼，占總金額的12％以上。

以2020年度看，車企申報推廣數共計62.06萬輛，申請清算資金111.48億元，專家組核定新能源汽車推廣數58.5萬輛，按整車企業取整後補助資金105.37億元。

其中，補貼清算金額最大的是特斯拉的21.23億元，對應被核准數量為10.1萬輛車；被核准車輛數最多的則是比亞迪，當年被核准11.7萬輛車，對應補貼資金達20.47億元。

特斯拉上海廠自2020年1月交付首批新車後，在大陸新能源車市場快速成長，根據中國乘用車協會數據，Model 3是2020年大陸最暢銷的電動車車型，累計銷售13.8萬輛，占當年大陸電動車總銷量111萬輛的八分之一。比亞迪新能源汽車所有車型在2020年銷量為18.97萬輛，年減17.35％。

(時報資訊)