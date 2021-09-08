各路科技企業搶著造車部署自動駕駛的同時，也探索不同型態的機器人應用，陸企小鵬汽車7日發表全球首款可騎乘智慧機器馬，除了智慧交互感知功能還有騎乘、運輸等效果，為當前的機器人大戰增添另一種想像空間。

小鵬汽車生態鏈企業鵬行智能7日發表新款四足機器人，並強調是全球首款可騎乘的智慧機器馬，該產品主打以小馬步態行走，有汽車等級的智慧駕駛避開障礙物，具備人臉與聲紋辨識能力，可透過臉部螢幕表達互動情感，加上能給小孩騎乘的功能，望成為「小鵬友的第一個智慧交通工具」。

根據鵬行智能描述，智慧馬除了陪伴小孩遊玩交通外，還兼運輸功能，可在馬背上放置籃子配件來裝載物品托運，也有自主充電功能。

不僅機器馬，小鵬汽車此前也投資另一家生態鏈公司小鵬匯天飛行汽車，探索自駕單人飛行器的可能。

此前美國波士頓動力公司積極研發機器狗等四足機器人引發轟動，值得注意的是，如今越來越多大陸企業投入這波四足機器人風潮，小米便在8月時發表機器狗Cyberdog「鐵蛋」，這款機器狗搭載全球最小的輝達超級電腦，有深度學習能力，也能感測圖像環境等。

機器人大戰的參賽者並不只有四足機器，另一家陸企百度與上述兩企業不同，百度延續其自動駕駛理念，在8月發表「汽車機器人」概念，該機器人有L5自駕技術以及人臉語音等互動能力，但車內完全不設置油門、方向盤等配件，百度認為這種使用輪胎運輸的車型機器空間，才是未來機器人的真正型態。

(時報資訊)