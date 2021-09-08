在美方緊盯中概股之際，大陸證監會主席易會滿6日表示，世界主要的金融中心也都是資本市場比較發達的區域，資本市場承擔著匯集全球資金、配置全球資源的樞紐功能，理應為全球投資者服務，為跨境投融資提供便利，不應成為所在地政府打壓制裁他國的平台和工具。

大陸證監會官網6日刊登易會滿在第60屆世界交易所聯合會（WFE）會員大會暨年會中的致詞，易會滿提出三大重點：

一、資本市場在全球經濟穩健復甦中扮演著重要角色。

二、開放合作是全球資本市場融合發展的必然趨勢。

三、新形勢新挑戰需要交易所全面提升應對能力。

在開放合作方面，易會滿指出，全球資本市場能有今天的發展局面，主要是靠開放合作，走向未來仍然需要深化開放合作。

但易會滿話鋒一轉指出，金融中心不應成為制裁工具，而且交易所作為國際金融中心的重要基礎設施，希望能夠繼續發揮多方溝通協調的橋梁作用，共同維護全球資本市場開放合作的良好氛圍。

易會滿表示，大陸正按照國家新一輪高水準對外開放的統一部署，研究推出進一步擴大開放的相關措施，包括繼續拓寬滬深港通標的範圍，拓展和優化滬倫通制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給，推動建立境外從業人員資格認證機制等，為境外機構和投資者參與大陸資本市場提供更加公平、高效以及便利的服務。

近期大陸官方頻頻釋出擴大對外開放訊號，證監會副主席方星海4日表示，將堅定不移推進高水準對外開放，要進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。

市場解讀認為，方星海旨在緩解對大陸資本市場是否仍可供外國金融機構投資的擔憂。

大陸叫車平台滴滴出行6月30日登陸美股，7月2日隨即面臨大陸官方對其實施網路安全審查，後續引發美國證券交易委員會（SEC）對中資企業赴美IPO提出更高的資訊揭露要求。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）8月下旬承諾，會嚴格執行中概股須在3年內遵守允許美方檢視審計報告的規定，若不守規定就摘牌。

(時報資訊)