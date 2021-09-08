繼5日公布針對大陸和澳門整合的橫琴方案後，中共中央、國務院6日公布鎖定大陸與香港合作的「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」（簡稱前海方案），將前海合作區總面積由14.92平方公里，擴大七倍至120.56平方公里，幾乎囊括深圳市西海岸一帶。

消息一出激勵深圳概念股7日普遍大漲。其中，港股上市的深圳國際、深圳控股分別收漲9％、4.8％。A股上市的四方精創、德方納米分別收漲9.4％、5.35％。而前海方案罕見具體提及的A股上市公司深圳機場，7日收漲7.93％，近一個月股價累計上漲15.37％。

財聯社報導，近年來，前海多次出現在粵港澳大灣區規劃推進政策文件中，是大灣區發展的重點發展區域。2019年2月國務院公布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中，更是賦予前海成為「國際化城市新中心」的定位與目標。目前，前海約有1.15萬家港資企業進駐。

香港明報報導，前海方案提出發展目標，到2025年，要建立健全更高層次的開放型經濟新體制，初步形成具有全球競爭力的營商環境。到2035年，高水準對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水準，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式。

前海方案提出14項發展要點中，聚焦兩大領域：

一、打造全面深化改革創新試驗平台。

二、建設高水準對外開放門戶樞紐。

值得注意的是，前海方案提出便利香港民眾北上發展、辦學、開設醫療機構等，並提出香港民眾可出任前海法定機構職務。不過，中共中央處理橫琴合作區及前海合作區的方式不同，橫琴容許「粵澳共管」，前海則由廣東省及深圳市領導，未列明港府在制度上的角色。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，橫琴和前海方案接連公布，應是中共中央要平衡橫琴與前海的發展定位。擴大面積符合前海自身發展需要，也可增強對香港投資者吸引力，而且容納產業的空間變大，新產業、新業態可更豐富。

(時報資訊)