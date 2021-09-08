大陸企業小i機器人控告蘋果Siri侵權一案在2020年勝訴，除要求蘋果賠償人民幣（下同）100億元外，小i機器人近日再有動作，向法院要求蘋果停售iPhone等侵權產品。

多家陸媒引述上海市高級人民法院說法稱，已在6日收到小i機器人提出的禁令申請。案件持續審理中。

小i機器人提出行為保全申請，要求蘋果立即停止涉及Siri的專利侵權停止生產、銷售、許諾銷售、進口、使用侵犯小i機器人發明專利的iPhone產品。

小i機器人經營主體上海智臻成立於2001年，致力智慧客服機器人領域，該公司在2004年推出能進行智慧聊天的「小i機器人」。而Siri公司成立於2007年，在2010年被蘋果收購。

蘋果在2011年推出內建Siri軟體的iPhone 4S，上海智臻在2012年提告，認為Siri侵犯其2009年申請且獲得的專利。最終中國最高人民法院2020年6月判決蘋果敗訴，確認小i機器人專利權有效性，成為這起官司中的關鍵判決。

小i機器人在2020年8月趁勝追擊，向上海高級人民法院提起訴訟，要求蘋果停止侵權並賠償100億元，創大陸科技企業向外國巨頭索賠專利費的紀錄。

蘋果當時回應，Siri不含有被納入小i機器人專利保護範圍的功能，主張後者專利是與遊戲和即時訊息有關。

(時報資訊)