美國投資家索羅斯（George Soros）近期頻頻批評中國當局的經濟監管措施，對於剛加大對中國投資的貝萊德（BlackRock），索羅斯日前指出，這將對客戶資金和美國安全利益構成風險，並形容這是「悲劇性的錯誤」。

索羅斯在華爾街日報撰文表示，貝萊德剛於8月成為中國首家全資經營共同基金業務的外國資產管理公司，但其似乎對中國國家主席習近平領導下的中國有所誤解。中國企業雖區分為國有和民營，但實際上當局將所有中國企業皆視為「一黨制國家的工具」。

索羅斯抨擊，貝萊德現在向中國投入數十億美元是一個「悲劇性的錯誤」，此舉恐使公司客戶面臨損失，更有甚者，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益。在此之前，索羅斯也曾指中國監管措施摧毀「下金蛋的鵝」。

中國官媒環球時報7日刊文反擊，將索羅斯形容為「全球經濟恐怖分子」、「陰謀家」，批評其以非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管。文章指出，索羅斯不僅透過媒體大造聲勢、操縱貨幣擾亂市場，且以NGO遭縱國際事務。

在此之前，索羅斯基金管理公司已於8月中旬傳出大量出售百度、唯品會等中概股，同時還將騰訊音樂持股全數清倉。

另一方面，外媒引述「新興市場之父」墨比爾斯（Mark Mobius）認為，他相當看好中國近期採取的措施，並指這些措施代表中國正走向公平監管，營造公平競爭環境。

(時報資訊)