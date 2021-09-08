中國人民銀行7日公布8月底外匯存底規模32,321.16億美元，較上月減少37.7億美元。大陸國家外匯管理局副局長王春英解釋，8月美元指數小幅上漲，非美貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，外匯存底規模下降0.12％。人行同日公布最新黃金儲備，8月底報6,264萬盎司，規模連續24個月不變。
大陸8月底外匯存底規模略低於預期的32,330億美元。7月底大陸外匯存底規模為32,359.9億美元，創下2016年以來新高，較6月底上升219.8億美元，升幅0.68％。
王春英表示，外匯存底變動主要與國際市場有關。8月大陸外匯市場運行平穩，境內外匯供求基本平衡，但受新冠肺炎疫情、主要國家財政和貨幣政策預期等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。外匯存底以美元計價，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，外匯存底規模下降。
民生銀行首席研究員溫彬表示，儘管8月大陸外匯存底規模小幅回落，但已經連續4個月位於3.2兆美元之上，規模整體穩定。他指出，匯率折算和資產價格變化等因素共同導致大陸外匯存底估值減少。
對於未來外匯存底形勢，王春英認為，大陸持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟保持穩定恢復態勢，發展品質繼續提升，有利外匯存底規模保持總體穩定。
(時報資訊)