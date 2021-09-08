中國人民銀行7日公布8月底外匯存底規模32,321.16億美元，較上月減少37.7億美元。大陸國家外匯管理局副局長王春英解釋，8月美元指數小幅上漲，非美貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，外匯存底規模下降0.12％。人行同日公布最新黃金儲備，8月底報6,264萬盎司，規模連續24個月不變。

　大陸8月底外匯存底規模略低於預期的32,330億美元。7月底大陸外匯存底規模為32,359.9億美元，創下2016年以來新高，較6月底上升219.8億美元，升幅0.68％。

　王春英表示，外匯存底變動主要與國際市場有關。8月大陸外匯市場運行平穩，境內外匯供求基本平衡，但受新冠肺炎疫情、主要國家財政和貨幣政策預期等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。外匯存底以美元計價，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，外匯存底規模下降。

　民生銀行首席研究員溫彬表示，儘管8月大陸外匯存底規模小幅回落，但已經連續4個月位於3.2兆美元之上，規模整體穩定。他指出，匯率折算和資產價格變化等因素共同導致大陸外匯存底估值減少。

　對於未來外匯存底形勢，王春英認為，大陸持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟保持穩定恢復態勢，發展品質繼續提升，有利外匯存底規模保持總體穩定。

(時報資訊)

#大陸 #人行 #外匯 #存底

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30034.76 +118.62(0.40%)
12:46
南韓KOSPI
3161.91 -25.51(0.80%)
12:46
香港恆生
26217.38 -136.25(0.52%)
12:05
上證指數
3679.18 +2.59(0.07%)
11:30
深圳成指
14692.10 -10.80(0.07%)
12:46
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

延伸閱讀