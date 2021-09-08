面對美國等主要經濟體貨幣政策轉向在即，中國人民銀行副行長潘功勝7日表示，中國一直堅持實施穩健的貨幣政策，目前仍屬常態化貨幣政策區間，操作空間仍大。在未來貨幣政策調整方面，將會考慮「以我為主」，增強貨幣政策自主性。

中國網報導，潘功勝7日出席國新辦記者會時做上述表示。潘功勝稱，中國堅持不走「大水漫灌」，這也是中國和美國與其他主要經濟體的貨幣政策的主要差距。接下來人行將繼續保持市場流動性合理充裕，確保貨幣供應量與社會融資規模增速和名目經濟增速相匹配，同時做好跨周期設計。談及基礎貨幣缺口時，出席同場記者會的人行貨幣政策司司長孫國峰表示，2021年並不存在很大的基礎貨幣缺口。他表示，觀察流動性最重要的指標，是貨幣市場主要利率指標（DR007）的加權平均利率水準是否平穩。

以8月份來說，DR007均值是2.15％，較公開市場操作7天期逆回購利率略低5個基點，兩者非常接近。針對共同富裕議題，人行金融市場司司長鄒瀾在會中指出，執行好貨幣政策、保持人民幣幣值穩定，對於促進共同富裕非常重要。另外，要提高金融支援區域發展，針對信貸增長緩慢省份落實再貸款政策，並加大重點領域和薄弱環節的金融支援，並防止資本無序擴張等

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