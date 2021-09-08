大陸近期在多個領域加強監管，一度引起市場震盪。但從全球的主權財富基金布局來看，2021年以來對大陸的投資熱情依舊不減，在房地產、A股市場、互聯網科技等產業都投入大量資金。

路透報導，雖然近兩個月大陸官方對互聯網平台、教育、遊戲等行業推出一系列措施，不僅大陸投資人受到打擊，主權財富基金亦然。報導引述曾任大陸主權基金中投公司董事總經理的馬文彥表示，主權財富基金都是著眼於長期的布局投資，其戰略資產配置不會如此短視，不會在一夜之間就撤出全球第二大經濟體。

報導稱，全球最大主權財富基金－挪威養老基金日前公布2021上半年財報顯示，其對大陸和香港的投資占其投資總額的4.5％。另，截至2021年6月底，挪威養老基金的十大持倉排行中，騰訊位列第10，持倉價值達536.41億挪威克朗（約合人民幣402億元）。

財報還顯示，挪威養老基金2021年上半年曾參與了223宗IPO投資，其中，對大陸叫車平台滴滴出行的投資就是上半年三大投資案之一。

尤其10月大陸將被納入富時世界國債指數（WGBI），有望使其吸引約1,300億美元的資金流入。另外，國際指數公司明晟MSCI也不斷上調A股在新興市場指數的占比，其所占權重有可能高達50％，都讓主權基金在內的國際投資者認為應提高大陸的投資布局。

近年來中美間的衝突屢屢為股市帶來壓力，主權基金已習慣大陸的政治風險，並持續投資大陸房地產，特別是商辦大樓、物流和租賃住房等方面，帶動2021年以來投資大陸的主權基金數量不斷增加。

國際不動產服務企業世邦魏理仕（CBRE）指出，主權財富基金參與大陸房產交易量已經增長了3倍多，從2019年的人民幣（下同）30億元增至2020年的106億元。世邦魏理仕資本市場亞太區主管Greg Hyland表示，預計會有更多主權財富基金將增加對大陸的配置，對大陸中長期經濟增長趨勢如持續城鎮化和消費增長等具有信心。

(時報資訊)