聯合國呼籲澳洲在2030年前逐步淘汰石化燃料，不然氣候變遷將對澳洲經濟帶來嚴重打擊，但澳洲政府表示未來將繼續生產與出口煤礦，直至2030年之後。

澳洲資源部長皮特（Keith Pitt）透過聲明稿表示，「這個重要產業的未來將由澳洲政府決定，而不是由想要關閉該產業的外國機構，此舉將讓澳洲流失數千份工作機會，並削去澳洲經濟龐大的出口額。」

皮特在聲明稿列舉多項煤炭為澳洲帶來的經濟利益，但絕口不談氣候變遷。他在聲明稿強調，煤炭造成的潛在死亡數據過於誇大，煤炭產業明亮的未來將延續至2030年之後。

皮特指出，國際能源總署（IEA）預測，未來10年亞洲煤炭消耗量將增加，以滿足大陸、印度與韓國等國家的需求。

澳洲將在滿足亞洲需求扮演重要角色，煤炭將繼續為澳洲的州與聯邦政府創造高額權利金和稅收，並直接聘雇超過五萬名澳洲人。

聯合國要求澳洲在內的經濟合作暨發展組織（OECD）在2030年內逐步退出石化燃料，稱煤炭是全球溫室氣體排放的最大單一來源。

聯合國氣候變遷特別顧問哈特（Selwin Hart）6日指出，聯合國充分了解煤炭和其他石化燃料對澳洲經濟的重要性，即便礦業僅占澳洲整體就業的一小部分，約2％。

然而若是全球未能快速淘汰煤炭，氣候變遷將對澳洲經濟造成巨大衝擊，從農業到觀光業，再到服務業。營建與房地產業也將遭受影響，畢竟澳洲大多數民眾住在海岸線附近。

澳洲為全球第二大煤炭出口國，煤炭產業讓澳洲的人均排碳量遠遠高於全球平均水準。依據歐盟執委會數據，澳洲的人均排碳量為17公噸，相較於全球平均的不到5公噸。

另根據Faith Solution數據，全球176件新煤炭計畫，有79件位在澳洲。

(時報資訊)