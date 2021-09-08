比特幣今年來走勢 加密通貨比特幣豎立重要里程碑，7日正式成為中南美國家薩爾瓦多的法定貨幣，薩國總統布格磊（Nayib Bukele）發推文宣布，薩國已購買400枚比特幣，總值約2,100萬美元。

薩爾瓦多6月開全球先河通過法案，確立比特幣與美元並列該國法定貨幣，於9月7日正式生效。

布格磊總統周一連發推文透露，薩國已購買400枚，作為將數位貨幣加入該國資產負債表的第一步。在接受比特幣作為國家法定貨幣之前，薩國就買了200多枚。

根據布格磊發推文時的比特幣報價計算，薩國買進的這400枚數位貨幣，總值約2,090萬美元。

周二比特幣價格一度觸及5月崩盤以來新高，但之後反轉回跌將近2％，盤旋在50,900美元附近。

布格磊指出，薩爾瓦多人可用比特幣買地，也可以拿來繳稅，只是稅款以美元為計算單位。將比特幣列為法定貨幣後，可幫每年從海外匯美元回國的薩國人，省下數億美元費用。

為鼓勵民眾採用此波動性大的數位資產，凡下載官方數位錢包Chivo的薩國公民，可獲贈價值30美元的比特幣。比特幣兩年前價格在10,250美元，今年4月曾飆漲到6.4萬美元。

但民調顯示，薩爾瓦多人對使用比特幣有疑慮，認為須提防加密通貨的波動性，批評者也說這類貨幣列為法幣，徒增金融機構的監管及財務風險。

據中美洲大學（Central American University）的調查結果，將近70％的薩爾瓦多人反對布格磊政府將比特幣列為法定貨幣的決策。很多薩國人表示，不確定該如何使用此數位貨幣。

(時報資訊)