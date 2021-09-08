歐洲央行（ECB）將於9日召開貨幣政策會議，隨著歐元區經濟邁向復甦與通膨揚升，外界預期央行將在例會討論縮減購債規模，不過專家預期，央行仍將維持鴿派立場。

自新冠肺炎疫情席捲歐陸後，ECB於2020年3月大手筆推出1.85兆歐元「緊急疫情資產收購計畫」（PEPP），支撐歐元區經濟，該計畫將於2022年3月到期。隨著歐元區經濟成長回復穩定、失業率下滑和通膨升溫，引發外界討論央行可能縮減刺激規模。

巴克萊銀行策略師認為，市場基本上已預期ECB將縮減PEPP，預期央行減緩購債速度將十分謹慎，再加上鴿派態度，例如拒絕使用「退場」（taper）一詞。

巴克萊預期ECB的購債速度將由現行每個月800億歐元，降至700億歐元。央行可能強調，必要時增加購債的彈性。

市場觀察家將密切注意ECB有關縮減PEPP的言論、對整體量化寬鬆政策的立場，以及央行官員的最新預測，後者預期將大致維持不變。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）經濟學家表示，ECB本次例會的政策立場預料不會出現重大轉變。儘管近期歐元區通膨升溫，但ECB應該會繼續保持鴿派論調。

傑富瑞預期ECB可望上修2021年經濟成長預測，以及2021年與2022年的通膨預測。至於2023年的通膨預測可能維持在1.5％的水準不變，意味著決策委員會沒有理由改變政策立場。

瑞穗銀行指出，即便ECB可能縮減PEPP規模，但央行若是未能釋出維持寬鬆貨幣立場，可能引發投資人拋售歐元計價的投資級公司債與政府公債。瑞穗銀行分析師表示，倘若ECB未能將縮減購債與鴿派言論結合，歐元區公債與公司債的利差可能擴大。不過ECB矢言維持有利的融資環境，應該能讓債券利差擴大只是暫時現象。

(時報資訊)