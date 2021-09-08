澳洲央行（RBA）7日公布最新貨幣決策，儘管澳洲疫情因Delta病毒延燒，RBA仍決定縮減每周購債規模。但鑑於經濟確實受封城影響惡化，量化寬鬆（QE）退場時程延後，重新評估QE方案的日期從11月推遲到明年2月，澳元應聲重挫。

RBA總裁洛威（Philip Lowe）宣布，央行每周收購政府公債金額，由50億澳元減至40億澳元。

RBA意外宣布每周購債減少10億澳元後，周二澳元跌0.27％，來到兌0.7419美元，歐美盤一度跌破0.74美元支撐。不過QE計畫至少延長到明年2月中，被解讀是向鴿派讓步。

RBC資本市場澳洲固定收益策略部門主管Su-Lin Ong，稱澳洲央行的政策聲明是「鴿派縮減購債」（dovish taper），「他們樂於縮減購債，但QE措施仍將延長，這是要告訴你，他們還是會繼續替系統注入相當多刺激。」

澳洲聯邦銀行國際經濟部門主管卡普索（Joseph Capurso）也表示，澳元走貶是因為購債措施延長，「大家以為每周買債40億只會到11月，豈料他們被告知要一直買到明年2月。」

RBA縮減QE的決心，顯然未受第三季經濟恐因封城萎縮而動搖。Delta變種病毒入侵讓澳洲疫情再起，新南威爾斯、維多利亞省被迫封城，眼看疫情壓不住，封鎖措施還將延長到第四季。

有經濟學家預測，第三季經濟料萎縮4％，創澳洲史上最大縮幅，但第四季應會隨解封恢復成長。澳洲失業率在接下來幾個月可能走高，不過經濟可望在明年穩健復甦。

洛威表示，經濟擴張雖受挫，預料只是暫時性。Delta疫情是會拖慢經濟擴張速度，但不至於讓經濟偏離復甦軌道。

洛威重申央行的政策指引，強調2024年之前不大可能升息。RBA周二仍決議讓基準利率續留在歷史低點，連續九次例會按兵不動。

澳洲第二季的薪資增幅不如預期，應會抑制通膨上升速度，RBA自是不急於調升目前凍結在0.1％的官方現金利率。

(時報資訊)