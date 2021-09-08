澳洲央行（RBA）7日公布最新貨幣決策，儘管澳洲疫情因Delta病毒延燒，RBA仍決定縮減每周購債規模。但鑑於經濟確實受封城影響惡化，量化寬鬆（QE）退場時程延後，重新評估QE方案的日期從11月推遲到明年2月，澳元應聲重挫。

　RBA總裁洛威（Philip Lowe）宣布，央行每周收購政府公債金額，由50億澳元減至40億澳元。

　RBA意外宣布每周購債減少10億澳元後，周二澳元跌0.27％，來到兌0.7419美元，歐美盤一度跌破0.74美元支撐。不過QE計畫至少延長到明年2月中，被解讀是向鴿派讓步。

　RBC資本市場澳洲固定收益策略部門主管Su-Lin Ong，稱澳洲央行的政策聲明是「鴿派縮減購債」（dovish taper），「他們樂於縮減購債，但QE措施仍將延長，這是要告訴你，他們還是會繼續替系統注入相當多刺激。」

　澳洲聯邦銀行國際經濟部門主管卡普索（Joseph Capurso）也表示，澳元走貶是因為購債措施延長，「大家以為每周買債40億只會到11月，豈料他們被告知要一直買到明年2月。」

　RBA縮減QE的決心，顯然未受第三季經濟恐因封城萎縮而動搖。Delta變種病毒入侵讓澳洲疫情再起，新南威爾斯、維多利亞省被迫封城，眼看疫情壓不住，封鎖措施還將延長到第四季。

　有經濟學家預測，第三季經濟料萎縮4％，創澳洲史上最大縮幅，但第四季應會隨解封恢復成長。澳洲失業率在接下來幾個月可能走高，不過經濟可望在明年穩健復甦。

　洛威表示，經濟擴張雖受挫，預料只是暫時性。Delta疫情是會拖慢經濟擴張速度，但不至於讓經濟偏離復甦軌道。

　洛威重申央行的政策指引，強調2024年之前不大可能升息。RBA周二仍決議讓基準利率續留在歷史低點，連續九次例會按兵不動。

　澳洲第二季的薪資增幅不如預期，應會抑制通膨上升速度，RBA自是不急於調升目前凍結在0.1％的官方現金利率。

(時報資訊)

#澳洲 #央行 #RBA #貨幣決策 #購債 #QE #公債 #鴿派縮減購債 #Delta #通膨 #升息 #現金利率

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30034.76 +118.62(0.40%)
12:46
南韓KOSPI
3161.91 -25.51(0.80%)
12:46
香港恆生
26217.38 -136.25(0.52%)
12:05
上證指數
3679.18 +2.59(0.07%)
11:30
深圳成指
14692.10 -10.80(0.07%)
12:46
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

延伸閱讀