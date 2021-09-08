雖然本土疫情已受控，仍維持二級警戒，但面對變種病毒肆虐中，全民防疫仍不可鬆懈，中央銀行在中秋節一過就要舉行的第三季理監事聯席會，居於防疫第一，仍將比照第二季的模式，採取「行內視訊」模式開議。

央行為配合防疫，6月的第二季理監事會首次採視訊會議方式，但並非「遠端視訊」，所有理監事還是進央行，再依理事、監事、局處長等分散在三個不同會議室，透過「行內視訊」開會，落實降低群聚的防疫考量。總裁楊金龍當時說明，因理監事會議的性質不同，事關貨幣政策的重大決議，會議過程仍有保密的必要性，不採遠端視訊會議防洩密的可能，9月23日的第三季理監事會也將比照辦理。

第三季理監事會後記者會，也跟第二季一樣，採遠端視訊方式舉行。央行官員指出，依照長期來的記者會流程，由楊金龍開直播進行簡短報告，再由記者透過遠端視訊提問，依6月會後記者會的視訊進行順暢經驗，「這次當然也沒有問題」。

其實從5月中旬疫情升高至三級警戒後，央行發布的經濟金融數據例行記者會，已歷經三個多月的運作，進行均順利。央行官員認為，這凸顯央行數位化的努力成果，達到政策發布、傳播、溝通及透明度最即時的效率。

觀察央行數位化工程，從2015年4月底APP正式上線，2018年6月理監事會後記者會首開直播，2019年1月7日央行開臉書（FB），及最近一次的今年8月下旬，立法院財政委員會到央行考察房市管制執行成效，也透過視訊讓媒體觀看考察的會議過程。

央行理監事會後記者會開直播已滿三年，包括平常重要記者會，也會視內容需要開直播，例如匯率重大變動說明、生肖紀念套幣發行等，運作一向順暢，代表在疫情進一步降級前，預料會議及記者會，應會續採視訊方式。

(時報資訊)