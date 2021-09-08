在疫後新時代，「工作」漸漸被視作一件任務，而不是一個固定的的場所。而隨著新科技持續發展，這個理想現在能夠更容易的被實現。由Zoom、戴爾、惠普與Intel等科技公司組成的現代運算聯盟（Modern Computing Alliance）近期發布的《2021科技領導力與工作趨勢調查》報告指出，為迎接混合辦公模式，策略性的採用科技將成為後疫情的常態。跟上此數位轉型趨勢的企業將獲得競爭優勢，反之，其他企業則可能因過時的解決方案、謹守傳統辦公流程而未能有效維持競爭力。

疫情使得企業和大眾須突破技術、流程、領導與文化的規範，現在，辦公室不再是主要的工作場所，事實上，許多企業正積極為員工的需求量身打造「科技導向」的工作空間。現代運算聯盟的調查即顯示：雖然目前52％的企業仍在嘗試讓員工能夠自由利用任何「設備」工作；然而37％的企業已允許員工在疫情過後，能在任何「地點」辦公。值得注意的是，其中有70％以上的高階主管計畫投資虛擬協作工具與IT基礎架構，以確保員工連線的安全性，支持混合工作模式。

一場疫情後，許多企業才意識到到數位轉型的重要性。混合辦公考驗著整體工作環境的靈活度，若領導者以全新的視野看待工作模式，這些得以讓營運延續的技術，如線上會議軟體、專案追蹤工具等，都僅能解一時的燃眉之急。混合辦公思維必需滲透到企業的各個層面，其中，具備彈性、互用性與能達成特定成果的解決方案將成為關鍵。而在這些做法中，最主要的是莫過於員工體驗。

許多CEO也發現，放下曾經備受重視的既有流程，才能使組織迅速應變。我們發現自己並不是在「管理人」，而是在「管理工作」。「朝九晚五」不再適用於現今的工作日常，相對的，人們開始按照自己的步調完成工作，或甚至需要跨越不同時區與異地的同事協作。現在與我共事的同事們早已分散世界各地，大家都能夠在自己最喜歡的地區工作，同時利用視訊科技與全球同事接軌。

另一方面，隨著混合工作時代的任務導向模式來臨，與員工建立信任，是構築協作和相互尊重的工作環境的必要條件。管理層必須將安全、資訊保護和隱私結合，以便團隊無論身在何處都可以自信、安心地協作。

現代工作場域的成功，將取決於遠距和混合團隊之間，關鍵業務的應用程式，與工具的協作速度以及難度。根據本篇報告，89％的主管認為「創造商業價值的能力將愈來愈倚賴所採用的科技的限制與可能性」。

策略性的應用科技是創造機會與差異化的催化劑，有機會迎來一個以成長、創新、富有意義的工作成果為特色的混合工作新時代。企業若將工作建立於人和目標之上，而非一個地點，長期下來將收穫良多。當人才招募不再有地域的限制、員工組成更加多元化，員工也將與雇主和同事建立全新且緊密的關係。

現代運算聯盟 IT 委員會的公司一致認為，「現代運算」的定義是運用科技、以最獨特且創新的方式來滿足企業的需求，企業需要以前瞻性的思維評量應採用的未來性的技術。當我們擁抱混合工作時代的到來，靈活性將成為籌碼。這篇報告我們了解到，企業成功與否的關鍵有三：一為透過投資核心技術，提升應對變化的能力；二為評估企業現採用技術與整體策略的一致性，三則是讓企業決策者和技術領導者之間能夠不斷交流與合作。

今日，許多公司已經證明，員工無論身在何處，都可以保持高生產率。因此現在正是時候擁抱更靈活、彈性的技術，以進一步優化員工體驗與參與度，在變動的後疫情時代引領變革。

(時報資訊)