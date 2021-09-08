金管會已完成修法，符合一定條件的證券商、期貨、投信投顧與銀行業需設立「副總級」以上資訊安全長，目前有17家證券業者與25家銀行還未設置，需在緩衝期六個月內完成增補，即2022年第一季前要完成立置。

金管會證期局副局長蔡麗玲7日指出，符合條件的包括證券商13家、期貨商2家、投信4家。其中，富邦證、華南永昌證券皆已設有資安長，其他17家業者待設。此次修法預計2021年9月下旬發布施行、預計六個月內要調整完成。

須設資安長公司條件，「證券商」實收資本額達新台幣100億元以上或電子下單達一定比率；電子下單一定比率為網際網路下單加計電子式專屬線路下單（DMA）成交金額達公司成交金額60％，經紀業務成交金額市占率達全市場2％，且自然人客戶數達公司客戶數50％者。「期貨商」則是實收資本額達20億元以上，且電子下單達一定比率；電子下單一定比率為網際網路下單加計DMA下單成交口數達公司成交口數60％，經紀業務成交口數市占率達全市場2％，且自然人客戶數達公司客戶數50％者。至於「投信、投顧」是前一年度月平均境內外管理資產規模達6千億元以上。

銀行局副局長童政彰則表示，目前銀行有設立資安長的已有13家，尚有25家需要增設，金控不在此次規範中，主要考量金控的主要業務是投資、管理被投資公司，業務單純。銀行業因涉客戶業務營運，客戶資料都在銀行不在金控，所以銀行的資安要求比較嚴格。

(時報資訊)