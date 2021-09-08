大陸近期對互聯網等產業採取的新監管措施如「萬箭齊發」，金融圈人士透露，國內投信發行募集新的「中概股」大陸基金，在具代表性的中概股都因此重創之下，銀行的財管部門根本不敢捧場。

金融圈人士私下坦言，有些銀行不敢上架，有些則即使上架，也不敢向分行下達銷售目標指令。

國銀主管指出，除了某些產業例如不動產業的指標龍頭企業，原本就財務危機頻傳，近月來大陸官方除了對多領域產業發出不同的新措施，先是互聯網、網通業，後來是補教業、菸酒業、此外還有比特幣的打壓、對於赴美上市的中概股設下重重新限制。

此外，基於「共同富裕」政策，大陸知名的具代表性龍頭企業集團及億萬富豪，雖不分公司或個人集體「慷慨解囊」，但在財管客戶看來，共同的感受都是中概股的風險愈來愈大，不是財務危機就是政治風險，連自家財管部門的理專現在都深有所感，不敢向客戶推銷大陸基金，免得挨罵。

除了對已上架的大陸基金不推銷，對於正要IPO的基金，銀行通路則普遍有兩種作法，一是不上架，另一則是雖然上架，但不會訂定銷售目標。後者之所以上架，通常有兩種原因，一種是由於本身為保管銀行，依照商業往來慣例非得上架不可，另一種則是擔心不上架，會失去作為未來其他基金的IPO爭取作為保管銀行的機會。

銀行業者私下指出，現在對大陸基金的銷售，已不敢依照銷售其他基金的方式來訂定銷售的目標，即使是最近新募的大陸基金，雖然標榜可以逢低買進，但是危險之處，在於不斷有政策新消息出來衝擊股價，現在已不曉得真正的價格低點到底何在，即使基金業者打「危機入市」牌、「政策利多」牌都沒用。

尤其是公股銀行，更怕屆時投資人賠錢，引發後續爭議的風險相較於其他的基金更高，因此不訂銷售業績目標，讓自家旗下理專能「放心」不推銷大陸基金。

(時報資訊)