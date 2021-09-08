銀行對大陸相關授信風險警覺性提高，先前是陸企，現在連同台商企業集團，銀行都已開始拉警報。銀行主管分析，大陸政策變數風險太大，加上疫情衝擊使供需失衡惡化，不要說陸企，連同母公司在台灣的大陸台商，銀行現在也更提高警覺，並採取三大指標作為防線。

所謂設防三大指標，一是比起大陸擔保品，銀行更希望收到的是台灣母公司的擔保品；二是母公司的財務狀況，尤其是資金流向及往來；三是對其存貨的觀察，最主要是擔心因為在全球發酵的「塞港」問題，恐導致大陸台商存貨積壓供過於求，不利其現金流。

金融圈人士指出，台灣金融業對於大陸的相關曝險主要有三大塊，除了基金投資是由投信業者發行基金商品，讓散戶投資者投資，另兩大塊就是金融業者對大陸中概股的股債相關投資，以及對大陸企業或當地外資企業或台商企業集團的授信曝險。

其中授信更是企業一旦倒帳，就會衝擊銀行獲利，因此在大陸產業政策多變之際，銀行的防火牆也愈架愈高。

行庫主管指出，先前已有多次教訓，原本看似十足擔保的擔保品，結果在各項政策設定條件、員工保險費、補償金等七折八扣下，最後賣完擔保品，竟只能拿回不到四成的價值。

行庫主管也表示，現在許多台商企業集團生產基地全部都在大陸，在台灣僅留下母公司負責和銀行聯繫交涉，未來銀行會儘可能要求母公司直接提供台灣的擔保品，或是由負責人出面作連保人。

至於存貨的觀察，行庫主管也認為非常有必要，因為很怕現在全球各地塞港問題太嚴重，導致大陸生產基地的備料根本來不及生產，半年之後就「過時」了 ，還得因此打銷三分之一甚至一半；另外大陸政策多變，若政策開始「不鼓勵」某些產業，此時廠商的存貨更形同「廢料」，還會進而衝擊現金流，銀行必須早作防範。

(時報資訊)