經濟部智慧財產局7日公布最新統計，2020年智慧局受理發明專利申請4萬3,921件，雖本國人申請量持平，但因外國人申請量減少6％，導致年減3.4％。從技術領域來看，「半導體」、「運算科技」雖居前二大，但與「數位通訊」等三大領域案件數均明顯下滑，成為2020年申請量減少主要原因。

智慧局表示，我國發明專利申請技術領域以半導體4,775件為首，運算科技是以3,999件次之。就成長率而言，我國以醫療技術的1,496件、年增15.3％最高，生物科技1,020件年增11.3％第二。但另一方面，半導體、運算科技、數位通訊領域分別下降13.3％、6.8％、21.1％，共計減少1,398件，占全年減少件數1,536件的九成。

本國人申請前二大領域分別為運算科技（2,329件）、半導體（1,952件），外國人則依序為半導體（2,823件）、運算科技（1,670件）。就成長率而言，本國人以醫療技術成長28.7％最為亮眼；外國人以生物科技（840件）年增18.1％最高，。

從公司來看，台積電以788件位居「半導體」領域申請人首位，「運算科技」和「數位通訊」領域分別為我國瑞昱半導體的118件和美國高通的395件。再進一步觀察，中國大陸、美國、南韓均加重布局運算科技領域，並以中國大陸年增27.7％最高，申請量首次超越美國。半導體領域部分，外國人申請量以日本最高。在數位通訊領域，美國申請量領先其他外國人，年增12.6％。

2020年醫療技術、生物科技、藥物領域申請人首位，分別為大王製紙（34件）、建南德克（17件）和大江生醫（40件）。智慧局表示，醫療技術領域部分，外國人以日本申請量最高，年增長12.9％。生物科技領域部分，美國申請量領先各國家（地區），與日本、中國大陸均加重布局，年增10至26％。藥物領域，美國申請量為外國人最高，但與日本各減少18％、13％，中國大陸則年增20％。

(時報資訊)