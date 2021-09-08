主計總處7日公布物價統計指出，受油料費、蔬果及機票費上漲影響，8月消費者物價（CPI）年增率升至2.36％，為今年以來第三次超過2％，也是近三個月最高，惟研判這只是短期現象，目前並無通膨問題。

綜合統計處專門委員曹志弘表示，8月物價漲幅較大是受原油上漲、天候因素（豪雨、盧碧颱風侵襲蔬菜產地）及去年低基數的影響，因此年增率較高，這些現象隨著天候轉好，蔬菜供給恢復，通膨率未來幾個月會緩和下來。

與去年同月比較，在368項調查項目裡，8月漲幅前十名全是蔬菜，前四名絲瓜、玉米、扁蒲、苦瓜漲幅甚至超過六成。8月CPI漲幅2.36％，逾六成來自蔬菜、水果、油料費及機票這四項的貢獻，至於非常貴的蔥，年增率雖只有18％，但五年來（從105～110年）已漲了67％，顯見民眾的感覺是正確的。

曹志弘表示，除了颱風豪雨等天候因素，原油、原物料等進口物資也影響國內生產成本，近期黃豆、原油、基本金屬漲幅雖仍在高點，但年增率已逐漸緩下來，這些走勢有助於未來物價的平穩。

也正因國際農工原料行情走緩（OPEC原油每桶由7月的73.5美元降至8月70.3美元、每英斗黃豆由14美元降至13美元），因此8月我國進口物價漲幅趨緩，衡量廠商進貨成本的躉售物價（WPI）漲幅雖仍高達11.88％，但已自高點回落。

曹志弘指出，國際農工原料價格於年初因疫苗施打，各國解封，需求擴大而上揚，如今又因Delta病毒升溫，各國警戒升高，需求下滑而價格走緩，物價隨疫情變化而波動的現象仍需關注。

整體而言，國際農工原料行情未再走高，而影響蔬果的天候因素也可望消失，主計總處研判通膨壓力會緩和，當前通膨率較高情況只是短期現象，國內尚無通膨問題。

(時報資訊)