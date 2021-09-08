新北幼兒園群聚感染若沒能控制住，全國不排除升為三級警戒，一旦三級警戒確立，學校很可能再度改為線上教學，是否會影響23日在校造冊學生接種BNT疫苗的規劃？對此，疫情指揮中心發言人莊人祥強調，目前並沒有升級打算，但是，一旦升級，「也會另有安排。」

8日晚間將有第二批BNT疫苗將抵台，數量約93萬劑，另外，BNT為台積電、永齡和慈濟客製化標籤的疫苗，首批150萬劑將在9月22日抵台，9月底前可望有350萬劑的到貨量。

台積電董事長劉德音日前喊話，變種病毒來勢洶洶，盼政府盡快施打。指揮官陳時中強調，第一批疫苗必須經過14天檢驗封緘。依教育部的規畫，首波校園施打的順序為由高中往下至國中施打。學校在9日至13日發放及回收疫苗學生接種須知及評估暨意願書，家長有四天可考慮是否讓孩子接種，學校在14日至16日為學生造冊，自9月23日起開始施打。

不過，台北市長柯文哲宣布，北市高中職、五專搶先在22至29日接種，國中則是30日至10月6日。新北市則是預計23日開打。若錯過首波接種機會，陳時中指出，在首波打完、進行第二劑接種時，錯過首波的人可以進行第一劑施打。

不過，若新北幼兒園群聚未控制住，再度升回三級警戒，學生施打BNT疫苗規劃是否可能生變？莊人祥表示，屆時可能會再思考，另有安排。但是否改變地點或施打方式，他並未多作說明。

此外，日本政府提供第四批6.4萬劑AZ疫苗，7日下午已台，總計日本提供我AZ疫苗共計340.4萬劑，有效提高我國疫苗覆蓋率，目前疫苗覆蓋率人口比為44.60％，劑次比為48.81％。另食藥署完成8萬6935劑高端疫苗封緘檢驗，將留給9月27日後接種第二劑者施打。

(時報資訊)