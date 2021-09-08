新北幼兒園群聚感染有擴大跡象，累計共有15人確診，部分學校已採取預防性停課，由於陽性率偏高，指揮官陳時中7日鬆口表示，若新北市疫情沒能控制住，不排除全國疫情再升回三級警戒。若確定幼兒園群聚基因定序為Delta病毒，現已強化二級警戒的新北市將開第一槍，重新禁止餐廳內用。

指揮中心7日公布，新增八例本土確診案例，其中五例為新北市幼兒園群聚感染，累計幼兒園群聚已有15人確診。國內疫情反覆，除Delta變種病毒長榮機師案，還有新北幼兒園群聚，指揮中心及各縣市首長都嚴陣以待。

若確定基因定序是Delta，三級警戒機率是否升高？陳時中表示，目前還沒有再升級打算，除非新北疫情沒能控制住，全國才有升回三級可能。目前幼兒園雖共有15例個案，人數確實比較多，但之前新北市也曾出現10多例的家族群聚，重點是控制不要外擴，將疫情在一定範圍內。

陳時中強調，目前最重要的是把疫調和匡列做好，將疫情及時控制住。未來若要升級，過去升降級標準值也會作為未來參考。過去警戒標準達第三級，是以單周出現三件以上社區群聚事件，或一天確診10名以上感染源不明本土病例作為觀察指標。

幼兒園群聚病毒基因定序8日才能完整出爐，但陳時中直言，幾乎可以確定不是Alpha，整體方向都指向Delta或其他變異株，擬展開血清抗體檢驗。

針對幼兒園群聚感染是否與長榮機師染疫有關，陳時中說，現在要判定關聯性太牽強，目前都是獨立事件。但是否會影響到中秋連假相關措施？陳時中說，現在就是研判、觀察、疫調，等資料出來才能做正確判斷。

不過，若新北幼兒園群聚確定為Delta，新北市長侯友宜宣布，新北將採取三大措施，包括餐飲一律取消內用，嚴格落實人流管控，並建請中央升級為三級警戒。

台北市長柯文哲也宣布，即日起禁止醫院探病，陪病只限1人。但若Delta入侵，按照SOP該怎做就做，會針對Delta再檢視管制標準，他並未鬆口要跟進新北禁止餐廳內用，強調雖然Delta傳染力強，但「不要看到一例就地球毀滅，不要那麼緊張。」

(時報資訊)