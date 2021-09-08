金融股股王兼市值王富邦金，7日股價收78.1元上漲1.17％，市值一舉推升至1兆209億元，不但遙遙領先國泰金的59.2元及8,703.9億元市值，更正式擠下台塑化，成為台股史上市值第四高，也是史上第一個衝上市值兆元金控，為台股再寫下新里程碑。

證交所統計，台塑化到7日止，市值掉到9,173億元、富邦金則上升至9,219億元；不過，另依全曜財經CMoney統計的是9,173.5億元及1兆209億元，富邦金已成為兆元金控，但證交所與CMoney統計，富邦金都是排名第四名。

證交所解釋，證交所官網每日公布的台股總市值含特別股，理論上應含特別股，至於個股因特別股代號與個股不同，因而在公布個股市值排名時，並未加變特別股，也就是說，在做個股市值排名時，仍應將特別股加計在內，才能真實反應個股市值表現。

富邦金市值一舉衝上兆元市值新里程碑，也讓富邦金市值因而擠下長期非電族群排名第四名的台塑化，市值排名僅次於台積電、鴻海、聯發科三檔重量級電子龍頭股之後，躍升成為台股第四名市值。

據統計，台股歷年來只有台積電、鴻海、聯發科及台塑化四檔曾是兆元市值，此次新加入富邦金；值得一提的是，台塑化曾在2018年10月1日衝上148.5元，當時市值一舉衝上1.41兆元，還一度風光超車鴻海及聯發科，成為台股市值老二。

富邦金是首檔金控股加入市值兆元之列，也是台股第五檔晉升兆元市值龍頭；主因近年來富邦金獲利大幅躍進，推升股價表現亮眼，股價從去年底的46.75元，市值僅有5,376.4億元，一路漲到9月7日的78.1元，如今市值突破兆元，等於是今年來市值暴增近九成，幾乎快翻倍。

(時報資訊)

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