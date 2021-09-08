國內疫情再度出現升溫之虞，台股持續高檔震盪，隨權值龍頭台積電7日衝高回落、下跌1.27％，大盤跟著震盪，反由貨櫃再掌多頭旗幟，萬海衝上漲停，陽明、長榮皆大漲逾6％，面板雙虎友達、群創也反彈。

大盤雖開高走低，但險守季線，終場收在17,428點，下跌66點，成交值3,378億元，再度呈日減。外資7日對台股期現貨持續同步作多，惟力道縮小，買超現貨61.6億元，台指期淨空單則減少716口至15,580口；但對台積電終止連十日買超，反手小賣734張，對聯電則連二日賣超、累積破8.4萬張，反而對長榮買超逾2.1萬張，也小買陽明、萬海分別6,070、5,545張。

統一投顧董事長黎方國表示，正值台股盤整之際，外資相準目前台股中基本面最強勁的兩大產業－晶圓代工、貨櫃，皆擁報價持續上漲優勢，較其他如面板、被動元件等漲價有近尾聲之虞者，具投資價值。然貨櫃股價能否重返榮耀？黎方國指出，貨櫃籌碼太亂、融資餘額與當沖比例高，都是壓抑股價表現原因，而外資著重基本面買進，與股價能否衝高無法直接畫上等號。

元富投顧總經理鄭文賢指出，現階段台股觀察重點有三：（1）本波台股強力反彈，外資期、現貨全面翻多，主要在台積電無預警宣布第四季將全面漲價，法人圈大幅上調其每股盈餘（EPS）。隨台股權值龍頭股大漲，外資順勢買超金融、電信，搭配期貨回補空單，成為本波最大推升主力。

（2）目前除晶圓代工受惠漲價，一枝獨秀，其他電子如IC設計無法完全轉嫁，下游終端NB、TV、手機需求轉弱，市場追價買氣陷入觀望。在本波反彈過程中，成交量一直放不出來，這與年初時台積電領漲、其他電子跟著噴出，完全不可同日而語。

（3）台股由大型權值股穩定撐盤，表現平穩，但中小型股反彈無力，加上再度面臨Delta變種病毒威脅，建議短線操作偏向保守，選股採低接為宜。

(時報資訊)

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