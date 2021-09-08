突破天際線！最純蘋果概念股玉晶光趕在蘋果新機上市前來報喜，8月合併營收首度站上20億元大關，以20.41億元寫下歷史新高，也讓第三季合併營收挑戰單季新高的機率大增。

蘋果新機即將來報到！搭上拉貨熱潮，玉晶光8月一掃陰霾，營收以20.41億元創高，不但較7月的16.48億元，成長23.82％，也較去年同期的17.77億元，年增14.81％，惟因上半年營收較不帶勁，玉晶光累計前八月營收87.92億元，仍較去年同期91.1億元減少3.49％。

玉晶光表示，8月營收增加主要是因為客戶新機種開始量產，至於9月營收能否持續往上？玉晶光表示，端看下游客戶拉貨力道而定。

玉晶光8月營收衝上歷史新高，7月營收也以16.48億元拿下史上第七高，兩個月的營收合計達36.89億元，與去年第三季寫下的歷史新高51.88億元，差距僅14.99億元，今年第三季營收再攀頂，應已是十拿九穩。

有蘋果光「罩」的玉晶光，近年擴產動作不斷，光廈門廠區就有五座廠可資利用，繼前四座廠全數量產後，原已部分投產的第五座廠也預訂在今年第四季進入量產，初估將可為玉晶光再添一成的產能。新產能的即時補位，剛好可以為玉晶光的旺季動能再加溫。

除了既有的手機鏡頭出貨續升溫外，玉晶光也積極開闢新藍海，包括AR/VR及車載鏡頭等未來之星，玉晶光都有涉獵。

為即將起飛的AR/VR布局，玉晶光日前宣布再斥資4,500萬美元（折合新台幣12.6億元），新設「茂晶光電（廈門）有限公司」，由於該投資案係以購買現有廠房為優先，在建物搶先到位下，擴產進程也可望大幅縮短。

為好好栽培VR、AR，玉晶光特別找來不同的團隊投入，其中深耕已久的VR進度較快，去年已有很好的客戶，且出貨的進度也算順利，玉晶光總經理郭英理曾表示，「VR預估要到2022年，才會做出比較好的貢獻」，玉晶光選在此時新設「茂晶光電（廈門）有限公司」，為明年成長布局的意味濃厚。

(時報資訊)

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