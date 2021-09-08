聯發科看好未來營運前景及因應業務需求，持續啟動大規模徵才，7日再度對外釋出年底前預計招募逾2.000名好手加入團隊，並提供碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元的優渥待遇，且延攬範圍甚至還包含2022年才畢業的在學生，顯示IC設計產業後續營運持續看旺。

聯發科表示，2021年營運屢屢衝出亮眼好成績，且2022年營收持續看增，並可望超越產業平均水準，因此擴大2021年下半年的徵才規模，校園招募名額較以往大幅成長三倍，象徵看好未來業務的展望與信心。

聯發科指出，公司招募重點職缺包含軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別；涵蓋手機、平板、數位電視、無線網路、智慧物聯網等主要產品線。

據了解，聯發科向來是理工相關科系學生嚮往的求職首選，聯發科表示，2021年更以「快、狠、準」三箭齊發的策略，強力招募準社會新鮮人及轉職人才。不等畢業時節，在9月一開學就提前發出召集令，延攬2022年應屆畢業生，透過預聘制度，實現畢業即就業「快」速媒合流程，鎖定準新鮮人。

此外，聯發科技領先業界「狠」下重金，祭出碩士畢年薪上看200萬元、博士畢上看250萬的優渥薪酬爭取人才。同時，為精「準」求才，聯發科內部鼓勵員工舉薦優秀人才，推出價值超過5萬元的頂級人體工學辦公室神椅、Gogoro電動機車等獎勵，不但讓專業人士安心求職，還有助於新人融入公司文化，形成公司、員工、求職者三贏的局面。

聯發科副董蔡力行表示，聯發科秉持全球布局、持續創新理念，大量投入研發以領先創新技術並維持全系列產品的強勁成長動能，目標就是將聯發科打造成為具全球最具競爭力的IC設計公司。

事實上，聯發科在5月才對外發出徵才訊息，當時預計招募超過兩千名員工，不過由於半導體產業後續營運持續看旺，舉凡晶圓代工、封測及IC設計等半導體產業都在擴大徵才，因此掀起半導體產業搶人大作戰，本次聯發科更直接祭出提前招募2022畢業的碩博士生，透過提前發出聘書搶下優秀人才。

(時報資訊)

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