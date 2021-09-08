因企業擔憂塞港加劇而提前出貨，以及東南亞疫情造成轉單效應，大陸8月份進出口表現均超出市場預期。以美元計，8月出口年增25.6％，出口額逼近3,000億美元，創歷史新高，進口額2,359億美元、年增33.1％，貿易順差擴大到583.4億美元。

其中，8月個人電腦出口年增13％，為連續3個月增速超過2020年同期，另因企業將聖誕商品出貨旺季提前至8月，玩具製品異軍突起，出口成長達30％。

市場對全球新冠疫情反彈、港口壅堵和供應鏈受波及憂慮升高，加上新冠Delta疫情一度蔓延至大陸一半以上省份，與大陸統計局與財新稍早公布的8月大陸製造業PMI數據不佳，市場對大陸8月外貿數據保守以對。

但大陸海關總署7日公布數據顯示，大陸8月以美元計的出口額2,943億美元，年增25.6％，超過市場預估均值17.1％，進口額2,359億美元，年增33.1％，高於市場預估均值26.8％，貿易順差為583.4億美元，較7月的565.8億美元擴大。與疫情前的2019年8月相比，進、出口額都增長3成以上。

此外，大陸8月對各主要貿易夥伴出口成長，均較7月強勁。對第二大貿易夥伴歐盟的出口年增達29.4％，較7月份17.2％擴大，對第一大貿易夥伴東協和第三大貿易夥伴美國的出口，分別成長16.6％和15.5％。

在細項部份，8月個人電腦出口年增13％，至勞動密集型產業除了玩具出口大增，服裝出口也成長8.6％。市場分析指出，業者擔憂全球航運運力緊張，將傳統聖誕商品出貨旺季從9月提前至8月，另則是歐美經濟恢復提升市場需求，加上近期東南亞國家疫情惡化，致使勞動密集型訂單急速回流大陸，讓出口得以保持高增長格局。

另受資源價格高漲影響，8月大陸鐵礦砂和天然氣進口額年增9成左右，原油年增6成。但從進口量來看，鐵礦砂和原油減少，銅進口量更年減41％，創下2019年6月以來最低。但大陸最大的進口品類積體電路金額達379億美元，年增21％，月增6.8％。

(時報資訊)